  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В центре Петербурга росгвардейцы нашли находившегося в розыске уроженца Подмосковья
Вчера, 16:52
487
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В Адмиралтейском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего мужчину из Подмосковья, находившегося в федеральном розыске. Эти сведения были установлены 8 апреля в ходе оказания государственной услуги по выдаче удостоверения частного охранника. 

С октября прошлого года приезжего искали как подозреваемого в совершении грабежа в Балашихе. Он скрывался от следственных органов. Работники нажали кнопку тревожной сигнализации, вызвав на место наряд вневедомственной охраны. Преступника увезли в 1-й отдел полиции. О его местонахождении уже сообщили инициатору розыска. 

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Великого Новгорода, которого разыскивали за кражу, задержали на Балтийском вокзале. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: розыск, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии