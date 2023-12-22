В центре Петербурга росгвардейцы нашли находившегося в розыске уроженца Подмосковья

В Адмиралтейском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего мужчину из Подмосковья, находившегося в федеральном розыске. Эти сведения были установлены 8 апреля в ходе оказания государственной услуги по выдаче удостоверения частного охранника.

С октября прошлого года приезжего искали как подозреваемого в совершении грабежа в Балашихе. Он скрывался от следственных органов. Работники нажали кнопку тревожной сигнализации, вызвав на место наряд вневедомственной охраны. Преступника увезли в 1-й отдел полиции. О его местонахождении уже сообщили инициатору розыска.

Фото: пресс-служба Росгвардии