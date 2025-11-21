Жителя Великого Новгорода, которого разыскивали за кражу, задержали на Балтийском вокзале

В Петербурге на Балтийском вокзале транспортные полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Злоумышленника выявили в ходе обработки пассажиропотока. Уточняется, что с августа прошлого года 47-летнего жителя Великого Новгорода искали за совершение преступления по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Фигуранта доставили в дежурную часть, сведения переданы инициатору розыска.

Фото: Piter.TV