В Москве простились с легендарным телеведущим Юрием Николаевым

Коллеги и друзья пришли на Троекуровское кладбище, чтобы проводить в последний путь народного артиста России.

В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с народным артистом России Юрием Николаевым. Телеведущий скончался 4 ноября в возрасте 76 лет после тяжелой болезни легких.

Венок на церемонию направил президент России Владимир Путин. Лично проститься с легендой отечественного телевидения пришли известные деятели культуры, спорта и медиа: генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, телеведущие Валдис Пельш и Елена Малышева, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, певцы Пелагея, Зара, Александр Маршал, Юрий Антонов, Александр Буйнов, артисты Леонид Ярмольник и Валерий Сюткин. Венки также прислали группа "Любэ" и детский театр-студия "Непоседы".

Мы всегда друг друга старались любить, уважать и поддерживать. А то что сейчас происходит, это очень тяжело. Даже не знаю, что сказать. Спасибо, что пришли поддержать, разделить наше положение. Он этого достоин! Он так работал, его оставить было нельзя. На разрыв аорты, как и получилось. Больше сказать мне нечего. Всего хорошего вам, здоровья и хороших работ. Элеонора Николаева, вдова телеведущего

Юрий Николаев был похоронен рядом с композитором Вячеславом Добрыниным и режиссером Геральдом Бежановым. В последние годы жизни телеведущий мужественно боролся с тяжелым заболеванием, перенес несколько операций, но продолжал оставаться активным и жизнелюбивым. Коллеги называют его уход окончанием целой эпохи в отечественном телевидении.

Фото: nikolaevtv.ru