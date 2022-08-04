В Петербурге умер советский актер и сценарист Вячеслав Вербин

Учился Вячеслав Михайлович в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

В Петербурге на 84-м году жизни скончался советский и российский актер, сценарист и либреттист Вячеслав Вербин. Об этом рассказали в пресс-службе театра "Карамболь".

В 2000 году культурное учреждение выпустило мюзикл "Три толстяка" на музыку Ирины Брондз и либретто Вячеслава Вербина, в 2003 году – мюзикл "Мэри Поппинс, до свидания!" с пьесой Вячеслава Михайловича.

Человек огромного таланта, глубоко понимающий специфику драматического и музыкального направления театра, внесший вклад в его развитие, обаятельный и всегда переполненный новыми идеями – таким мы запомним Вячеслава Михайловича Вербина. Пресс-служба театра "Карамболь"

Учился Вячеслав Михайлович в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Был членом Союза литераторов и Союза театральных деятелей, как актер запомнился по работе в сериале "Империя под ударом".

Прощание состоялось 3 ноября в центральном зале Крематория.

Фото: пресс-служба театра "Карамболь"