В Петербурге умер советский актер и сценарист Вячеслав Вербин
Сегодня, 12:47
В Петербурге умер советский актер и сценарист Вячеслав Вербин

Учился Вячеслав Михайлович в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

В Петербурге на 84-м году жизни скончался советский и российский актер, сценарист и либреттист Вячеслав Вербин. Об этом рассказали в пресс-службе театра "Карамболь". 

В 2000 году культурное учреждение выпустило мюзикл "Три толстяка" на музыку Ирины Брондз и либретто Вячеслава Вербина, в 2003 году – мюзикл "Мэри Поппинс, до свидания!" с пьесой Вячеслава Михайловича. 

Человек огромного таланта, глубоко понимающий специфику драматического и музыкального направления театра, внесший вклад в его развитие, обаятельный и всегда переполненный новыми идеями – таким мы запомним Вячеслава Михайловича Вербина. 

Пресс-служба театра "Карамболь"

Был членом Союза литераторов и Союза театральных деятелей, как актер запомнился по работе в сериале "Империя под ударом". 

Прощание состоялось 3 ноября в центральном зале Крематория. 

Ранее на Piter.TV: умер народный артист и легендарный телеведущий Юрий Николаев. 

Фото: пресс-служба театра "Карамболь" 

