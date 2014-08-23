Театр "Карамболь" определился с подрядчиком для реконструкции

Победителем среди двух претендентов стало ООО ИСК "НКС".

ГКУ "Фонд капстроительства и реконструкции" объявила исполнителя, который приспособит здание "Дома культуры имени В.П. Ногина" на Рижском проспекте для нужд детского театра "Карамболь". Как ранее сообщал Piter.TV, соответствующий тендер на сайте госзакупок разместили в июле. За работы готовы заплатить 63,6 млн рублей.

В общей сложности в аукционе участвовали 2 подрядчика, один из которых выбыл из конкурса после рассмотрения заявки. Победителем выбрано ООО ИСК "НКС".

Напомним, что компании предстоит разработать проект для преобразования исторического здания. В частности, необходимо предусмотреть помещения входной зоны, служебные входы и выходы, кафе для посетителей и отдельно – служебное кафе, зрительный зал на 300 мест со сценой и оркестровой ямой, боковые карманы сцены и передвижные подъемные платформы.

Проектная документация должна быть заверена и сдана до 10 декабря 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что парк на на Елагином острове оборудуют системой мониторинга за 282 млн рублей.

Фото: Театр "Карамболь"