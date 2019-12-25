Проект детского музыкального театра "Карамболь" в Петербурге оценили в 63,5 млн рублей

Для размещения учреждения будет преобразовано здание дореволюционной постройки.

"Детский музыкальный театр "Карамболь" обретет новое здание. Учреждение разместят в Доме культуры имени В.П.Ногина на Рижском проспекте, полностью обновив здание 1903 года постройки. Соответствующий тендер объявило СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции". Об этом сообщается на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составит 63,5 млн рублей. При подготовке проектной и рабочей документации подрядчику необходимо предусмотреть в здании помещения входной зоны, служебные входы и выходы, кафе для посетителей и отдельно – служебное кафе, зрительный зал на 300 мест со сценой и оркестровой ямой, боковые карманы сцены и передвижные подъемные платформы.

Также в театре будут предусмотрены хореографический зал с раздевалками и душевыми, 2 репетиционных зала, 3 класса для вокала, малая звукозаписывающая студия, помещения для хранения костюмов, музыкальных инструментов декораций, музей театра, библиотека для хранения нотного материала, мастерские, административные помещения и санузлы.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 27 июля.



Ранее мы сообщили о том, что спортивную площадку школы на бульваре Менделеева ждет ремонт.



Фото: teatrkarambol.ru