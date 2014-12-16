Спортивную площадку школы на бульваре Менделеева ждет ремонт

Подрядчику необходимо справиться с техзаданием за 100 дней.

МОБУ СОШ "Муринский Центр Образования №1" объявило тендер на проведение капитального ремонта спортивной площадки учреждения на участке участок 9/3 по бульвару Менделеева. Судя по данным сайта госзакупок, первоначально будущему исполнителю готовы предложить 29,3 млн рублей.

Подрядчику доверят провести на площадке монтажные работы, отремонтировать спортивные сооружения, ограждения и обдумать конструктивные решения. На финальном этапе будет благоустроена территория вокруг школы.

Ожидается, что работы выполнят за 100 календарных жней с момента заключения контракта. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 22 июля.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские пункты переработки снега подготовят к работе перед зимой.

Фото: set-systems-spb.ru