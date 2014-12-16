Петербургские пункты переработки снега подготовят к работе перед зимой

Начальная цена контракта составила 61,4 млн рублей.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приступил к поискам подрядчика для текущего ремонта оборудования стационарных снегоплавильных и снегоприемных пунктов в Северной столице. Максимально за подготовку объектов к зиме предприятие готово заплатить 61,4 млн рублей из собственных средств, сообщается на портале госзакупок.

Мероприятия затронут пункты по адресам: Октябрьская набережная, дом 2, Петергофское шоссе, дом 77, Взлетная улица, дом 29, проспект Стачек, участок 1 и участок 2, Краснопутиловская улица, участок 1, улица Севастьянова, участок 2 в Колпино, дом 45 по Рижскому проспекту, дом 123 по Волхонскому шоссе, участок 6 по набережной Обводного канала, участок 1 по Мебельной улиц, участок 2 по Кушелевской дороге, а также участок 27 (Шкиперский проток). Подрядчику необходимо будет проверить состояние электродвигателей, щитов питания, насосных агрегаторов и шлюзовых затворов. При необходимости каждую из составляющих отремонтируют.

Окончание работ намечено на 15 октября 2022 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 25 июля.

Ранее мы сообщили о том, что проект реконструкции улицы Юли Бондаровской в Петергофе оценили почти в 21 млн рублей.

Фото: Piter.TV