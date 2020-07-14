Проект реконструкции улицы Юли Бондаровской в Петергофе оценили почти в 21 млн рублей

Документы по участку между между Парковой улицей и Ропшинским шоссе необходимо представить до 10 ноября будущего года.

ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявило тендер на разработку проектной документации для реконструкции улицы Юты Бондаровской в Петродворцовом районе. Судя по информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составит 20,8 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Речь идет о подготовке документации для участка между Парковой улицей и Ропшинским шоссе, который планируют продлевать. Нужно будет продумать, каким образом включить объект в существующую и перспективную улично-дорожную сеть. Кроме того, исполнителю необходимо прописать возможности для передвижения маломобильных групп населения. В отдельный перечень документации войдет инженерное обеспечение объекта светофорами и инженерными коммуникациями.



Заключение госэкспертизы по работе должны дать до 10 ноября 2023 года. Заявки на участие в электронном аукционе можно подавать до 20 июля 2022-ого.

Ранее мы сообщили о том, что на ремонт подъезда к Кингисеппу готовы выделить почти 194 млн рублей.

Фото: Piter.TV