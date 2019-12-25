На ремонт подъезда к Кингисеппу готовы выделить почти 194 млн рублей

Мероприятия затронут участок с 0,38 км по 5,82 км.

Комитет по госзаказу Северной столицы ищет подрядчика для проведения ремонта подъезда к городу Кингисеппу. На начальном этапе за работы готовы заплатить 193,8 млн рублей, выяснил Piter.TV на сайте госзакупок.

Отметим, что указанная трасса является дорогой регионального значения. Дорожники будут прокладывать новый асфальт на участке с 0,38 км по 5,82 км. Более конкретная информация в рабочей документации не приводится.

Сдать обновленную дорогу планируют 5 сентября 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 11 июля.

Ранее мы сообщили о том, что в шести районах Петербурга появятся остановки без рекламных баннеров.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти