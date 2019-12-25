В Петербурге ищут подрядчика для строительства дороги на улице Сперанского за 450 млн рублей

В Петербурге объявлен конкурс на выбор исполнителя для возведения дороги на улице Сперанского и подготовки рабочей документации. Сведения о тендере опубликованы на портале Госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 450 миллионов рублей.
Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 26 октября.
Ранее мы сообщили о том, что для ЗСД в Петербурге разработают новое приложение за 26 млн рублей.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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