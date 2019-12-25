В шести районах Петербурга появятся остановки без рекламных баннеров

Установку павильонов завершат до 30 октября.

СПБ ГКУ "Центр комплексного благоустройства" объявило тендер на поставку и монтаж 49-ти остановок для городского транспорта сразу в 6 районов. Как стало известно Piter.TV, начальная цена контракта составит 29,2 млн рублей.

Новые павильоны ожидания для пассажиров оборудуют в Кировском, Колпинском, Пушкинском, Московском, Невском, и Петродворцовом районах. Их особенностью станет отсутствие рекламных баннеров.

Отметим, что количество остановок распределено неравномерно. Так, в Кировском и Московском районах поставят по одной конструкции, в Пушкинском - 2, в Невском - 11, а в Колпинском и Петродворцовом - по 17.

Завершить установку необходимо до конца октября 2022 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 14 июля.

Ранее мы сообщили о том, что "Пассажиравтотранс" продолжает закупать автобусы для Петербурга.

Фото: Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок