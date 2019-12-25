"Пассажиравтотранс" продолжает закупать автобусы для Петербурга

На этот раз город ожидает поступление 55 автобусов среднего класса. Они будут работать на дизеле.

ГУП "Пассажиравтотранс" разместило новый тендер на приобретение 55 автобусов среднего класса. Как сообщается на сайте госзакупок, заказ оценили в 769,4 млн рублей.

Судя по техзаданию, с которым ознакомился Piter.TV, автобусы будут односекционными со 100 % низким расположением уровней полов. Транспорт будет работать на дизельном топливе и оборудован входами и выходами для людей с ограниченными возможностями здоровья на колясках.

Планируется, что 25 автобусов до 31 октября, а еще 30 автобусов до - 30 ноября 2022 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 18 июля.

Ранее мы уже писали о закупке 50 автобусов большого класса. Ее оценили почти в 1 млрд рублей.

Фото: Piter.TV