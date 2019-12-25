"Пассажиравтотранс" продолжает закупать автобусы для Петербурга

ГУП "Пассажиравтотранс" разместило новый тендер на приобретение 55 автобусов среднего класса. Как сообщается на сайте госзакупок, заказ оценили в 769,4 млн рублей.
Судя по техзаданию, с которым ознакомился Piter.TV, автобусы будут односекционными со 100 % низким расположением уровней полов. Транспорт будет работать на дизельном топливе и оборудован входами и выходами для людей с ограниченными возможностями здоровья на колясках.
Планируется, что 25 автобусов до 31 октября, а еще 30 автобусов до - 30 ноября 2022 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 18 июля.
Ранее мы уже писали о закупке 50 автобусов большого класса. Ее оценили почти в 1 млрд рублей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все