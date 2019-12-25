"Пассажиравтотранс" закупит ещё 50 автобусов почти на миллиард рублей

Они приедут в город осенью.

"Пассажиравтотранс" закупит 50 автобусов большого класса. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Салон будет рассчитан на не менее 97 пассажиров. Автобусы комфортны для проезда маломобильных граждан. Транспортные средства должны приехать в Петербург в сентябре и октябре. Маршруты, на которые они будут направлены, определят позднее.

Отмечается, что за 5 лет парк предприятия закупил 900 новых единиц подвижного состава.

Согласно информации на сайте госзакупок, две госзакупки на приобретение автобусов были размещены 1 июля. Каждая из них оценивается в 499,1 млн рублей.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал два случая со сгоревшими автобусами МАЗ в Петербурге.

Фото: Piter.tv