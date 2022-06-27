Лукашенко прокомментировал два случая со сгоревшими автобусами МАЗ в Петербурге

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прокомментировал два инцидента с участием автобусов "МАЗ" в Петербурге. Видео публикует Telegram-канал "Пул Первого". С начала июня в двух транспортных средствах произошел пожар.

Во время заседания с министрами Лукашенко поднял этот вопрос. Он отметил, что Беларусь является крупным поставщиком автобусов для Петербурга. Заказ составляет 1000 автобусов, которые передаются не в качестве благотворительности.

Я ему [Александру Беглову] говорю — что у тебя там, какой-то, писали, загорелся автобус. Да нет, ничего не загорелось, просто замыкание какое-то. Говорит, Александр Григорьевич, не стоит даже внимания. Ну у нас журналисты умеют красиво подать. Но я распереживался: думал, может, там действительно что-то взорвалось и загорелось. Александр Лукашенко.

Первый пожар произошел 10 июня на Витебском проспекте. Огонь ликвидировали через 20 минут после того, как поступило сообщение в МЧС. Второй автобус загорелся 23 июня на Светлановском проспекте. В обоих случаях никто не пострадал.

Видео: Telegram / Пул Первого

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