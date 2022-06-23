На Светлановском проспекте в Петербурге загорелся пассажирский автобус

В результате инцидента никто не пострадал, но водители жалуются на огромную пробку.

Утром четверга, 23 июня, в Выборгском районе Петербурга загорелся новый пассажирский автобус на ходу. Кадры с места происшествия выложили очевидцы в соцсетях.

Пожар произошёл у дома №8 по Светлановскому проспекту. Огонь охватил маршрутный автобус №8. Движение транспорта и личных автомобилей временно перешло на тротуар. Сейчас пламя удалось полностью потушить прибывшим на место пожарным, никто не пострадал.

Судя по сообщениям от водителей, в результате инцидента на проезжей части скопилась огромная пробка.

Ранее мы сообщили о том, что вчера у Соляного причала на Октябрьской набережной горел ангар.

Фото и видео: ВКонтакте / spb_today