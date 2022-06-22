Видео: у Соляного причала горит ангар

Пожарные прибыли на место.

Серьезный пожар произошел днем 22 июня на набережной около Большого Обуховского моста. По словам очевидцев, горит со стороны Октябрьской набережной в районе Соляного причала.

Дым видно в других районах Петербурга, даже на Васильевском острове. По предварительным данным, в огне оказался ангар. Спасатели выехали на место.

UPD. По официальной информации ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошел на Октябрьской набережной, 31 в ангаре размером 20 на 40 метров. Пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. Сведения о пострадавших не поступали.

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