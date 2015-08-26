Видео: на Витебском проспекте сгорел пассажирский автобус

По предварительным данным, никто не пострадал.

Днем 10 июня на Витебском проспекте сгорел пассажирский автобус. По словам очевидцев, транспортное средство следовало по маршруту №116.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, огонь охватил "МАЗ" в районе дома №53/1. Огонь ликвидировали через 20 минут после того, как поступило сообщение, однако на кадрах видно, что автобус успел серьезно выгореть.

Сведения о пострадавших не поступали. Огонь тушили 2 единицы техники и 10 сотрудников МЧС.

Ранее стало известно о том, что Петербург столкнулся с санкционным давлением во время транспортной реформы.

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