Петербург столкнулся с санкционным давлением во время транспортной реформы

В первое время городу не хватало автобусов, но сейчас ежедневно в Петербурге прибывает по 10 новых транспортных средств.

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал о проблемах, с которыми столкнулись власти на первых этапах транспортной реформы в Петербурге. Вопрос был задан представителями тремя фракций — "Единой России", КПРФ и "Яблока".

Как оказалось, основная проблема заключается в возможностях производителей поставлять подвижной транспортный состав в условиях санкционного давления.

Некоторые автобусы, которые поступили в Петербург во время первого этапа, были с неисправностями. Их снимали с маршрута.

Также Поляков объяснил появление буквы Z в автобусах и метро. Напомним, глава Комитета является кандидатом на пост вице-губернатора. Депутаты примут решение сегодня, 7 июня.

Фото: Piter.tv