Глава комитета по транспорту объяснил появление буквы Z в автобусах и метро

Депутат Александр Шишлов считает, что нужно уважать мнение всех пассажиров.

Кандидат на пост вице-губернатора Петербурга Кирилл Поляков объяснил, по какой причине буква "Z" появилась в общественном транспорте. По его словам, это было решение трудового коллектива.

Вопрос глава комитета по транспорту, который может пойти на повышение, задал "яблочник" Александр Шишлов. Он считает, что не всем нравится символ спецоперации в транспорте, и разные точки зрения нужно уважать.

От каких проблем нам удалось уйти благодаря спецоперации, многие понимают. Точки зрения могут быть разные. <...> Что касается размещения Z на подвижном составе, то, о чем вы мне писали мне в запросе, — это частные перевозчики. Это решение их трудовых коллективов. Кирилл Поляков.

В случае с метро, которое является государственным, была аналогичная ситуация. Чиновник посоветовал Шишлову обратиться в профсоюз метро, если у него остались вопросы.

Фото: Piter.tv