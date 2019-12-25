Кирилла Полякова выдвинули на должность вице-губернатора Петербурга

Место освободилось после ухода Максима Соколова.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил кандидатуру Кирилла Полякова на пост вице-губернатора города. Сейчас он возглавляет комитет по транспорту. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба Смольного.

Беглов направил кандидатуру на согласование в ЗакС. Полякову предложили курировать вопросы инвестиционной политики, транспорта, промышленной и научно-технической политики, развития предпринимательства и потребительского рынка. Ранее за это отвечал Максим Соколов, который недавно стал главой "Автоваза".

Кирилл Поляков является кандидатом экономических наук. В 2003-2007 годах был председателем ЗакСа Ленобласти. С 2013 по 2020 был генеральным директором АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт‑Петербурга и Ленинградской области". С мая 2020 года работает в комитете по транспорту.

Фото: ВКонтакте / Кирилл Поляков