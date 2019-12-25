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Петербургский бизнес с начала года привлек более 14 млрд рублей
Сегодня, 10:52
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Петербургский бизнес с начала года привлек более 14 млрд рублей

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Предпринимателям помогает Фонд содействия кредитованию.

Петербург занял первое место в России по объему гарантийной поддержки предпринимателей. По информации вице-губернатора Кирилла Полякова, только с начала 2026 года малый и средний бизнес города привлек более 14,1 млрд рублей при помощи поручительств Фонда содействия кредитованию. 

Фонд предоставляет поручительства по кредитам до 100 млн рублей, но не выше 50% от суммы обязательств. При этом за счет "зонтичного" механизма бизнес смог привлечь 9,3 млрд рублей: по данной программе риски делятся с банками, гарантируя до 50% от суммы кредита, а максимальный лимит на одного заемщика составляет 20 млн рублей. 

Поручительства – один из наиболее востребованных механизмов финансовой поддержки предпринимателей. За все время действия программы бизнес привлек почти 190 млрд рублей. 

Ранее на Piter.TV: Петербург уступил Москве в рейтинге развития ИИ. 

Фото: pxhere 

Теги: кирилл поляков, поддержка бизнеса
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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