Вице-губернатор Поляков рассказал об обновлении подвижного состава в Петербурге

В ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" 29 января вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал об обновлении подвижного состава.

По словам чиновника, в прошлом году "Пассажиравтотранс" и городской комитет по транспорту заключили контракты на приобретение свыше 500 автобусов. Уже сегодня они ездят по улицам.

Поступили 120 вагонов городской "подземки", "Балтиец". Это 15 составов, которые полностью закрыли обновление первой линии. Сейчас мы начинаем уже обновлять вторую линию, ну и новая шестая линия также обеспечена новым подвижным составом "Балтиец". Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

А "Горэлектротранс" приобрел более 60 трамваев и порядка 90 троллейбусов. Часть из них – с увеличенным автономным ходом.

