Петербуржцам объяснили причину проверки телефонов в метро
Сегодня, 8:27
125
0 0

Вице-губернатор попросил горожан спокойно относиться к нововведению.

Осмотр включённых устройств пассажиров петербургского метро объясняется усилением мер безопасности, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в ходе прямой линии.

Один из жителей спросил, зачем теперь требуют показывать экраны смартфонов, несмотря на оплату проезда картой. По словам Полякова, подземка, как и любые транспортные объекты вроде аэропортов и железнодорожных станций, относится к объектам транспортной безопасности, поэтому принимаются дополнительные меры предосторожности. 

Ранее мы сообщили о том, что на синей ветке петербургского метро тестируют второй состав "Балтиец".

Фото: Piter.TV

