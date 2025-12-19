Петербуржцам объяснили причину проверки телефонов в метро

Вице-губернатор попросил горожан спокойно относиться к нововведению.

Осмотр включённых устройств пассажиров петербургского метро объясняется усилением мер безопасности, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в ходе прямой линии.

Один из жителей спросил, зачем теперь требуют показывать экраны смартфонов, несмотря на оплату проезда картой. По словам Полякова, подземка, как и любые транспортные объекты вроде аэропортов и железнодорожных станций, относится к объектам транспортной безопасности, поэтому принимаются дополнительные меры предосторожности.

Вице-губернатор попросил горожан спокойно относиться к нововведению.

Фото: Piter.TV