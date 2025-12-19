На синей ветке петербургского метро тестируют второй состав "Балтиец"

Первая партия современных поездов прошла тестовую обкатку ночью с 28 на 29 января.

Петербургский метрополитен продолжает поэтапное обновление вагонного парка. На Московско-Петроградскую ветку поступили новейшие составы "Балтиец", выполненные в фирменных цветах линии. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Первая партия современных поездов прошла тестовую обкатку ночью с 28 на 29 января. Ранним утром следующего дня из депо "Автово" отправился второй опытный состав, предназначенный для технической оценки. Специалисты обследовали электрическую систему, работоспособность дверей, состояние кабин и интерьер салона.

Напомним, в прошлом году первая линия подземки была полностью оснащена современными вагонами "Балтиец": сегодня там эксплуатируются 37 составов общим количеством 296 вагонов. До конца 2026 года будет доставлено 13 синих составов.

Фото: Правительство Петербурга