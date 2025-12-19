Метростроители прошли под будущей "Каменкой": до выхода щита осталось менее 600 метров

Работы на объекте ведутся в несколько этапов одновременно.

Строительство нового участка Невско-Василеостровской линии метро в Петербурге вышло на финишную прямую. Двухпутный тоннелепроходческий комплекс "Надежда" диаметром 10 метров успешно преодолел подземную часть будущей станции "Каменка" и продолжает движение в сторону демонтажного котлована. До завершения проходки остаётся менее 600 метров, рассказал портал "Строительный Петербург" со ссылкой на "Метрострой Северной столицы".

Работы на объекте ведутся в несколько этапов одновременно. Пока щит продвигается вперёд, строители занимаются устройством вентиляционного перекрытия и формированием прочного основания тоннеля. Эти элементы необходимы для безопасной эксплуатации линии и дальнейшего оснащения инфраструктуры.

Всего "Надежде" предстоит пройти 4600 метров. Такой формат строительства позволяет ускорить процесс: в отличие от классических однопутных щитов, поезда на этом участке в будущем смогут двигаться сразу по двум путям в одном тоннеле.

Новые станции метро появятся в Приморском районе. "Богатырская" будет расположена на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта, а "Каменка" — рядом с Комендантским и Шуваловским проспектами. В дальнейшем "Каменка" станет важным пересадочным узлом и соединит Невско-Василеостровскую линию с Фрунзенско-Приморской.

Ранее гендиректор "Метрострой Северной столицы" рассказал, что тоннель до "Каменки" в принципе сооружен.

Фото: Telegram / Метрострой Северной Столицы – мы строим метро!