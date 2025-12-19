Гендиректор "Метрострой Северной столицы" рассказал, какие работы идут в петербургском метро

О том, какими работами сейчас заняты метростроители, подробно рассказал генеральный директор АО "Метрострой Северной столицы" Дмитрий Васильев.

В ходе двусторонней встречи губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал президента России Владимира Путина о новых темпах строительства петербургского метрополитена.

Метро в городе – непростое, тяжелое, глубины большие – до 70 метров. Тем не менее, наша компания ("Метрострой Северной столицы") справляется. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Отметим, 19 января после планового обслуживания тоннелепроходческий механизированный комплекс "Надежда" возобновил работу на строительстве Невско-Василеостровской линии метро. О том, чем сейчас занимаются метростроители, порталу "Строительный Петербург" рассказал генеральный директор АО "Метрострой Северной столицы" Дмитрий Васильев.

Мы приступили и выполняем строительство в активной фазе и разработку котлована станции "Яхтенная", ограждающие конструкции завершены. Проходку, как и ранее я заявлял и говорил, мы должны закончить в конце февраля – в начале марта 2026 года. То есть тоннель у нас в принципе уже сооружен. Дальше мы будем раскрывать сами станционные комплексы и делать монолитные конструкции. Данная линия не глубокого заложения. В принципе, будем её разрабатывать с поверхности и выполнять монолитные и в последующем отделочные работы. Дальше у нас также идет активное строительство Красносельско-Калининской линии, продолжение той линии, которую мы запустили в 2025 году. Ранее губернатором были запущены щиты со станции "Путиловская", два щита диаметром 5,63 метра. Со станции "Каретная" навстречу им идет один щит. Еще один щит мы запустили на перспективу на "Лиговский-2" для того, чтобы с ВСМ соединиться. На сегодняшний день участок "Путиловская" - "Каретная" активно ведется проходка. Дмитрий Васильев, генеральный директор АО "Метрострой Северной столицы"

Также ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в своем еженедельном радиообращении об одобрении проекта планировки и межевания территории для строительства нового участка Фрунзенско-Приморской линии метро. Продолжением фиолетовой ветки за "Комендантским проспектом" будут станции "Шуваловский проспект", "Магистраль 31" и "Коломяжская".

Видео: портал "Строительный Петербург"