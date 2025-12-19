Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков проведет прямую линию 29 января

В правительстве он курирует работу комитетов по транспорту, промышленной политике, инновациям и торговле.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" 29 января вице-губернатор Кирилл Поляков ответит на вопросы местных жителей. Стартует прямая линия в 20:00.

Эфир пройдет по поручению главы города Александра Беглова. В правительстве Кирилл Поляков курирует работу комитетов по транспорту, промышленной политике, инновациям и торговле.

Задать вопрос чиновнику можно на его странице во "ВКонтакте" и по телефону горячей линии. Трансляцию также представят на сайте администрации Северной столицы.

Ранее мы рассказывали о том, что Пескову понравились не все вопросы на прямой линии с Путиным.

Фото: ВКонтакте / Кирилл Поляков