Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков проведет прямую линию 29 января

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" 29 января вице-губернатор Кирилл Поляков ответит на вопросы местных жителей. Стартует прямая линия в 20:00.
Эфир пройдет по поручению главы города Александра Беглова. В правительстве Кирилл Поляков курирует работу комитетов по транспорту, промышленной политике, инновациям и торговле.
Задать вопрос чиновнику можно на его странице во "ВКонтакте" и по телефону горячей линии. Трансляцию также представят на сайте администрации Северной столицы.
Ранее мы рассказывали о том, что Пескову понравились не все вопросы на прямой линии с Путиным.
Фото: ВКонтакте / Кирилл Поляков
