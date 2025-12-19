  1. Главная
Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков проведет прямую линию 29 января
Сегодня, 10:48
В правительстве он курирует работу комитетов по транспорту, промышленной политике, инновациям и торговле.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" 29 января вице-губернатор Кирилл Поляков ответит на вопросы местных жителей. Стартует прямая линия в 20:00. 

Эфир пройдет по поручению главы города Александра Беглова. В правительстве Кирилл Поляков курирует работу комитетов по транспорту, промышленной политике, инновациям и торговле. 

Задать вопрос чиновнику можно на его странице во "ВКонтакте" и по телефону горячей линии. Трансляцию также представят на сайте администрации Северной столицы. 

Ранее мы рассказывали о том, что Пескову понравились не все вопросы на прямой линии с Путиным. 

Фото: ВКонтакте / Кирилл Поляков 

Теги: кирилл поляков, прямая линия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

