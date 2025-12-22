Песков заявил, что ему понравились не все вопросы на прямой линии с Путиным

По его словам, некоторые из вопросов показались ему "не столь глубокими".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему понравились не все вопросы на прямой линии с главой государства Владимиром Путиным. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Пескова попросили прокомментировать его слова по итогам пресс-конференции с президентом. Ранее он заявил журналистам, что ему какие-то вопросы не понравились. По словам Пескова, он не станет говорить о каких-то конкретных вопросах, но отметил, что некоторые из них показались ему "не столь глубокими". Напомним, прямая линия с Путины состоялась 19 декабря.

Когда в ходе такого общения получается возможность задать президенту любой вопрос, то, конечно, представляется, что каждый хотел бы спросить что-то действительно глубокое и так далее. Как мне показалось, не все это сделали.



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Путин будет встречать Новый год с родными и близкими.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН