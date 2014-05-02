Песков: Путин будет встречать Новый год с родными и близкими

В Кремле напомнили о том, что речь идет о семейном празднике.

Российский президент Владимир Путин отметит Новый год в компании родных и близких ему людей. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" официальный представитель администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля пояснил что данный праздник для лидера государства является семейным, но исключением являются те случаи, которые связаны с непосредственной работой. В прежние годы политик говорил прессе, что старается проводить ночь с 31 декабря на 1 января в домашних условиях, в кругу близких людей.В эфире телеканала "Россия-1" пресс-секретарь Кремля уточнил, что Владимир Путин отдает приоритет работе, поэтому вопросы времени уходят для него на второй план.

Он работает - это может быть и днем, и ночью, и до утра может сидеть. Поэтому он в этом плане, он времени не замечает, когда работает. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Пресс-секретарь президента привел в пример отдельные правительственные и военные совещания у Владимира Путина, в течение которых президент России может просидеть за работой более шести с половиной часов.

Фото: Telegram / ТАСС