Песков: Кремль готовит контакты с США по итогам их переговоров с ЕС и Украиной

Кремль готовит контакты с США по итогам их переговоров с Евросоюзом и Украиной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что в конце прошлой и начале этой недели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер обсуждали с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами ситуацию с планом мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. По итогам переговоров Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.
Песков отметил, что российские власти занимаются подготовкой определенных контактов с представителями американской администрации. По его словам, Москва намерена получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с Украиной.
Ранее Песков призвал страны к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы.
Видео: Telegram / СМОТРИ
