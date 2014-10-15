В Ленобласти 1 января 2025 года на маршруты выйдут новые автобусы

Все автобусы — среднего и большого класса с валидаторами и камерами учета пассажиропотока.

Комитет по транспорту Ленобласти рассказал, что с 1 января 2025 года в рамках транспортной реформы ожидаются следующие изменения:

– число маршрутов составит 70 смежных межрегиональных маршрутов, работающих по регулируемому тарифу, а также 25 межмуниципальных, работающих по регулируемому тарифу;

– у 12 маршрутов скорректированы трассы движения;

– установлено 5 новых маршрутов;

– 566 новых автобусов (с учётом резервных) выйдут на маршруты 1 января 2025 года.

Все автобусы — среднего и большого класса с валидаторами и камерами учета пассажиропотока. Транспортные средства можно будет отследить через специальное приложение, а также оплатить поездки картой.

Фото: правительство Ленобласти