В Ленобласти 1 января 2025 года на маршруты выйдут новые автобусы

Комитет по транспорту Ленобласти рассказал, что с 1 января 2025 года в рамках транспортной реформы ожидаются следующие изменения:
– число маршрутов составит 70 смежных межрегиональных маршрутов, работающих по регулируемому тарифу, а также 25 межмуниципальных, работающих по регулируемому тарифу;
– у 12 маршрутов скорректированы трассы движения;
– установлено 5 новых маршрутов;
– 566 новых автобусов (с учётом резервных) выйдут на маршруты 1 января 2025 года.
Все автобусы — среднего и большого класса с валидаторами и камерами учета пассажиропотока. Транспортные средства можно будет отследить через специальное приложение, а также оплатить поездки картой.
Фото: правительство Ленобласти
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