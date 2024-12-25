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Транспортная реформа вступила в силу в Ленобласти с 1 января
Сегодня, 11:06
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Транспортная реформа вступила в силу в Ленобласти с 1 января

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Регион готовится к переходу на новую систему контрактов.

Ленинградская область пополнила автопарк новыми автобусами среднего и большого классов — порядка 500 единиц. Изменения коснутся 95 пригородных, смежных межрегиональных и межмуниципальных маршрутов.

Регион готовится к переходу на новую систему контрактов. Реформа направлена на цифровизацию общественного транспорта и обеспечение равных условий для перевозчиков независимо от пассажиропотока на маршруте.

Предполагается, что обновление коснется межрегиональных и межрайонных маршрутов, связывающих Санкт-Петербург с поселениями Тосненского и Ломоносовского районов, Гатчиной, Кудрово, Приладожским. Автобусы оснастят устройствами для безналичной оплаты проезда, а также обеспечат возможность отслеживать маршруты через интернет.

 Ранее мы сообщили о том, что итоги года подвели в Госэконадзоре Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, транспортная реформа
Категории: Лента новостей,

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