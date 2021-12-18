Итоги года подвели в Госэконадзоре Ленобласти

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области подводил итоги прошедшего года. За 12 месяцев специалисты ведомства инициировали более 1500 дел об экологическом правонарушении, что на 23% больше, чем годом ранее.
В 2024 году комитет издал 1219 постановлений о штрафах, общая сумма штрафов составила 44,6 млн рублей. Из этой суммы 18 млн рублей уже взыскано с нарушителей.
Остальные штрафы касаются обращения с отходами, пожарной безопасности в лесах и недропользования. В 2024 году количество жалоб жителей региона выросло на 30%.
Ранее мы сообщили о том, что итоги года в сфере лесного хозяйства озвучили в Ленобласти.
Фото: Комитет государственного экологического надзора Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все