Итоги года подвели в Госэконадзоре Ленобласти

В 2024 году комитет издал 1219 постановлений о штрафах, общая сумма штрафов составила 44,6 млн рублей.

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области подводил итоги прошедшего года. За 12 месяцев специалисты ведомства инициировали более 1500 дел об экологическом правонарушении, что на 23% больше, чем годом ранее.

В 2024 году комитет издал 1219 постановлений о штрафах, общая сумма штрафов составила 44,6 млн рублей. Из этой суммы 18 млн рублей уже взыскано с нарушителей.

Остальные штрафы касаются обращения с отходами, пожарной безопасности в лесах и недропользования. В 2024 году количество жалоб жителей региона выросло на 30%.

Ранее мы сообщили о том, что итоги года в сфере лесного хозяйства озвучили в Ленобласти.

Фото: Комитет государственного экологического надзора Ленобласти