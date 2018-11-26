Итоги года в сфере лесного хозяйства озвучили в Ленобласти

Цели федерального проекта "Сохранение лесов" в рамках национального проекта "Экология" были превышены.

В Ленинградской области подведены итоги года в области лесного хозяйства, и результаты оказались весьма обнадеживающими: цели федерального проекта "Сохранение лесов" в рамках национального проекта "Экология" были превышены.

Главные успехи - соотношение площадей лесовосстановления и лесоразведения к площадям вырубленных и погибших лесных массивов составило 102,5%; лесовосстановление выполнено на 102%; выполнение мероприятий по уходу за молодыми лесными культурами — 110%; осуществление рубок ухода в молодых лесах — 102%; компенсационное лесовосстановление и лесоразведение проведено на 134%.

За прошедший год в местных питомниках выращено 35,2 млн саженцев, среди которых 8,1 млн имеют закрытую корневую систему. Этого количества хватит для проведения лесокультурных работ в следующем году.

Количество патрульных рейдов также возросло, что способствует своевременному выявлению и предотвращению нарушений. Положительные тенденции наблюдаются и в деятельности лесной пожарной службы: общая площадь пожаров уменьшилась в три раза, а средняя площадь одного пожара — в два раза. Все очаги возгорания были устранены в первый же день их обнаружения.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть и Карелия обсудили развитие транспортной сети.

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