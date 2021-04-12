Ленобласть и Карелия обсудили развитие транспортной сети

Проекты принесут не только улучшения в инфраструктуре, но и дадут новый толчок для экономического роста, развития туризма и повышения качества жизни в регионах.

Вопросы развития транспортной сети Ленинградской области и Карелии были рассмотрены на совещании, прошедшем в Комитете по дорожному хозяйству 47-го региона. В мероприятии участвовали министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Сергей Щебекин, председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов, представители Упрдор "Северо-Запад", РЖД и Комитета по транспорту Ленинградской области, сообщили в телеграм-канале дорожной отрасли 47-ого региона.

Основное внимание уделялось проектам строительства дороги Токари – граница с Карелией, реконструкции трассы Ладва – Ревсельга – граница Ленобласти, разработке плана развития дорожной сети, а также капитальному ремонту моста через реку Свирь в Лодейном Поле.

Эти проекты принесут не только улучшения в инфраструктуре, но и дадут новый толчок для экономического роста, развития туризма и повышения качества жизни в регионах.

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Фото: Telegram / Dorogi_lo