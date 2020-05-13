"Газовые итоги" года подвели в Ленобласти

В регионе активно развивается инфраструктура для заправки газомоторным топливом. На данный момент действуют 12 таких станций, шесть из которых построены благодаря государственной поддержке.

Ленобласть подвела итоги использования природного газа в качестве моторного топлива. В регионе активно развивается инфраструктура для заправки газомоторным топливом. На данный момент действуют 12 таких станций, шесть из которых построены благодаря государственной поддержке.

В 2024 году потребление метана в Ленинградской области составило 15 миллионов кубических метров. На станциях ООО "Газпром газомоторное топливо" было обслужено 43 тысячи транспортных средств. За последние два года доля автобусов, работающих на газомоторном топливе, увеличилась с 12,9% до 15,1%.

Процесс обновления автопарка продолжается. В 2025 году на покупку 10 газовых автобусов выделено 44 миллиона рублей. Кроме того, в рамках федеральной программы в регион поступили 70 новых автобусов, работающих на газе.

Для перевода транспорта на экологически чистое топливо на 2025-2027 годы запланировано выделение 132,5 миллиона рублей, из которых 61,8 миллиона поступят из федерального бюджета.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти подвели дорожные итоги 2024 года.

Фото: Комитет по транспорту Ленобласти