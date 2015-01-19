В Ленобласти подвели дорожные итоги 2024 года

Проведены значительные работы по развитию дорожной инфраструктуры и организации открытого общения с местными жителями в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

В Ленобласти в 2024 году проведены значительные работы по развитию дорожной инфраструктуры и организации открытого общения с местными жителями в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Как сообщает пресс-служба Комитета дорожного хозяйства Ленинградской области, большое значение придавалось взаимодействию с активистами и общественными организациями. Это помогло эффективно справляться с актуальными задачами, учитывать мнения местных жителей и поддерживать высокий уровень выполненных работ.

Специалисты областного отделения "Народного фронта" и "Ленавтодора" организовали более десяти выездных проверок. Эксперты и общественники посетили ключевые дорожные участки, такие как дорога в деревне Сярги, трассу Мяглово – Ескелово, а также дорогу от Подпорожье до станции Свирь и подъезды к посёлку Ленинское и Колпино.

Взаимодействие с населением стало неотъемлемой частью деятельности комитета. В течение года через различные коммуникационные платформы поступили многочисленные обращения. Все запросы внимательно изучались, и на основании полученных предложений принимались конкретные решения. Например, на встречах с местными жителями обсуждался вопрос изменения графика выполнения работ и перемещения автобусных остановок. Эта практика будет продолжена.

Ранее мы сообщили о том, что портовый терминал по перевалке аммиака заработал в Усть-Луге.

Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти