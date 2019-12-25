Портовый терминал по перевалке аммиака Усть-Луга

Запуск проекта состоялся на ПМЭФ в 2019 году, когда министры и руководители подписали меморандум о создании терминала.

Проектная мощность терминала по обработке жидких и сухих удобрений составляет 14 миллионов тонн, и, согласно обещаниям оператора, достичь этой мощности планируется к 2026 году. В минувшую пятницу, 13 декабря, была запущена первая очередь терминала "Порт Фавор" для перевалки аммиака в Ленинградской области. Символическую кнопку для начала работы нажали губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор компании "Портовый Альянс" Михаил Кузнецов.

Запуск проекта состоялся на ПМЭФ в 2019 году, когда министры и руководители подписали меморандум о создании терминала. Первая технологическая линия уже прошла испытания и получила необходимые разрешения, приступив к перевалке аммиака. Эта линия полностью герметична, что исключает проливы жидкого аммиака и выбросы газа. Автоматизированная система обеспечивает контроль давления, температуры и функционирования оборудования.

В настоящее время терминал способен обрабатывать 2,6 тысячи тонн груза в сутки, который поступает в цистернах. С весны 2025 года планируется подключение железнодорожного транспорта для приема грузов. Прогнозы на следующий год свидетельствуют о том, что экспорт аммиака достигнет 1 миллиона тонн. Строительство специализированного порта продолжается, и с увеличением мощностей терминала изменены показатели, заявил Михаил Кузнецов. Существующая разветвленная железнодорожная сеть к Усть-Луге дополнительно поддерживает перевозки высокомаржинальных минеральных удобрений, которые демонстрируют стабильный рост на рынке.

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Фото: Правительство Ленинградской области