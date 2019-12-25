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Спортивные итоги года подведены в Тосненском районе
Сегодня, 9:59
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Спортивные итоги года подведены в Тосненском районе

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Руководители района вручили награды наиболее активным и успешным участникам, отметив их вклад памятными подарками.

Спортсмены и активисты молодежной инициативы Тосненского района провели встречу, на которой обсудили достижения прошедшего года. Пресс-служба местной администрации сообщила, что этот год принес множество успехов, интересных инициатив и значимых знакомств.

Участники мероприятия выразили благодарность за создание благоприятных условий для развития спорта и молодежной активности в районе, включая открытие современных спортивных комплексов и центров для молодежи, что способствует достижению высоких результатов.

Руководители района вручили награды наиболее активным и успешным участникам, отметив их вклад памятными подарками. Развитие новых возможностей и поддержка молодых талантов делают район местом, где воплощаются мечты и строятся планы на будущее.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство правого берега реки Коваши завершили в Сосновом Бору.

Фото: Администрация Тосненского района

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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