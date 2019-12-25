Благоустройство правого берега реки Коваши завершили в Сосновом Бору

Для удобства пешеходов создана система дорожек из насыпи и покрытия из лиственницы. Безопасность на набережной обеспечат камеры наблюдения.

Весной в Сосновом Бору состоится торжественное открытие новой общественной зоны отдыха. Как сообщил глава администрации городского округа Михаил Воронков, обновления завершены на правом берегу реки Коваши.

В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" обустроен амфитеатр, установлены качели, информационные стенды с изображениями местной флоры и фауны, построен пирс и смотровая площадка с навесом высотой 8 м.

Для удобства пешеходов создана система дорожек из насыпи и покрытия из лиственницы. Безопасность на набережной обеспечат камеры наблюдения. Для семей с маленькими детьми оборудованы павильоны с комнатой матери и ребенка, туалетом и пунктом проката инвентаря.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти служба-112 приняла 20 тыс. обращений за неделю.

Фото: глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков