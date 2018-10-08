В Ленобласти служба-112 приняла 20 тыс. обращений за неделю

Среднее время отклика операторов службы-112 Ленинградской области составляло три секунды. Большинство запросов поступало из Всеволожского, Гатчинского и Ломоносовского районов.

За период с 9 по 15 декабря операторы службы спасения Ленинградской области обработали свыше 20,9 тысяч звонков. Из них 7,6 тысяч понадобилось для экстренного вмешательства, а 1,4 тысячи касались скоординировавшей деятельности различных служб.

Наиболее частыми были запросы на медицинскую и полицейскую помощь. Более 3,8 тысяч обращений поступили от медицинских учреждений, а 3,7 тысяч – от правоохранительных органов. Оставшиеся звонки были направлены пожарным, спасательным командам, дорожно-строительным бригадам, а также аварийным газовым и энергетическим службам.

Среднее время отклика операторов службы-112 Ленинградской области составляло три секунды. Большинство запросов поступало из Всеволожского, Гатчинского и Ломоносовского районов. Пресс-служба системы-112 Ленинградской области напоминает, что операторы доступны круглосуточно. Позвонить можно как с обычного, так и с мобильного телефона, даже если в нём отсутствует SIM-карта или на счету недостаточно средств.

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Фото: Система-112 Ленинградская область