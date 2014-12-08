Автомобилистов предупредили о яках на дорогах в Приозерском районе Ленобласти

Яки имеют плохое зрение и слух, поэтому они не воспринимают звуки и запахи приближающихся машин.

В Ленинградской области вновь зарегистрированы случаи появления яков. Эти животные, которые происходят родом из Тибета, успешно приспособились к условиям жизни в 47 регионе, но требуют особой бдительности со стороны водителей.

Яки имеют плохое зрение и слух, поэтому они не воспринимают звуки и запахи приближающихся машин, что делает их уязвимыми на дорогах.

Автомобилистам рекомендуется проявлять особую внимательность на дорогах региона, особенно ночью, чтобы избежать ДТП. Водителям следует помнить, что яки могут вести себя агрессивно, защищая себя, и избегать контактов с животными, поскольку стресс может ухудшить их самочувствие.

Ранее мы сообщили о том, что меры по вывозу ТКО в зимний период обсудили в Ленобласти.

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