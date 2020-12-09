Меры по вывозу ТКО в зимний период обсудили в Ленобласти

Также ведётся активная работа с владельцами контейнерных площадок.

Вопросы, касающиеся вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в зимний сезон и во время новогодних праздников, стали темой обсуждения на заседании областного правительства.

Как сообщила председатель комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова, региональный оператор принял ряд мер для поддержания непрерывного процесса вывоза ТКО в этот период: увеличено число специализированной техники, задействованной на территории Ленинградской области, а также привлечены дополнительные подрядчики.

Также ведётся активная работа с владельцами контейнерных площадок, чтобы обеспечить надлежащий уход за этими объектами и гарантировать свободный доступ к ним.

Ранее мы сообщили о том, что более 30 млн льготников проехали в автобусах Ленобласти за год.

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