Более 30 млн льготников проехали в автобусах Ленобласти за год

Право на получение льготного проездного имеют пенсионеры, дети из многодетных семей, почетные доноры, члены семей участников СВО и студенты, которые проживают в Ленобласти и учатся в Петербурге.

В 2024 году более 30 миллионов льготников воспользовались автобусами Ленинградской области. Также около трех миллионов льготников из Петербурга задействовали маршруты регулярных перевозок 47-го региона.

Право на получение льготного проездного имеют пенсионеры, дети из многодетных семей, почетные доноры, члены семей участников СВО и студенты, которые проживают в Ленобласти и учатся в Петербурге. Оформление Единого социального проездного возможно как для федеральных, так и для региональных льготников.

"В Ленобласти проживает значительное количество граждан, имеющих право на льготный проезд, и эта цифра продолжает расти", - отметили в Комитете по транспорту 18 декабря.

Чтобы получить Единый социальный проездной, необходимо обратиться в Центры социальной защиты или МФЦ. Этот билет требуется продлевать каждый месяц в пунктах оформления билетов, расположенных в отделениях "Почты России" или в кассах "Петербургского метрополитена".

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Фото: Комитет по транспорту Ленобласти