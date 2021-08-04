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Первый в РФ реестр биометрических данных собак создают в Ленобласти

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Идентификация животных будет происходить с использованием технологий искусственного интеллекта.

Управление ветеринарии 47-ого региона разрабатывает базу биометрических данных собак. Эта инициатива является первой в своем роде в России, сообщила Администрация Ленинградской области.

Идентификация животных будет происходить с использованием технологий искусственного интеллекта. Нейросеть проанализирует характерные черты морды собаки, обеспечивая точность распознавания до 98%.

Процедура внесения данных в базу осуществляется бесплатно во всех государственных ветеринарных клиниках Ленинградской области. Первым участником программы стал 5-летний акита-ину по имени Шейх, которому выдали биометрический паспорт на Колтушском ветеринарном участке.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинском в Ленобласти обновили 8 километров асфальта.

Видео: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, собаки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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