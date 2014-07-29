В Ленинском в Ленобласти обновили 8 километров асфальта

Состояние дороги просили улучшить местные жители.

В Ленинском обновили асфальт. Об этом сообщили в дорожном комитете Ленобласти 17 декабря.

Ремонт провели на участке трассы между Репино и Симагино, который соединяет Выборгский район и Курортный район Петербурга. Состояние дороги просили улучшить местные жители. Работы выполнялись в рамках проекта "Безопасные качественные дороги".

Так, дорожники заменили свыше 8 километров асфальта, укрепили обочины, нанесли разметку и установили знаки.

Кроме того, в этом году в Выборгском районе завершили дорожные ремонты на участках трассы "Пески — Сосново — Подгорье" и в районе Каменногорска.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти обновили участок дороги от Гатчины до Куровиц.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти