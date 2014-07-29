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В Ленинском в Ленобласти обновили 8 километров асфальта
Сегодня, 10:24
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В Ленинском в Ленобласти обновили 8 километров асфальта

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Состояние дороги просили улучшить местные жители.

В Ленинском обновили асфальт. Об этом сообщили в дорожном комитете Ленобласти 17 декабря. 

Ремонт провели на участке трассы между Репино и Симагино, который соединяет Выборгский район и Курортный район Петербурга. Состояние дороги просили улучшить местные жители. Работы выполнялись в рамках проекта "Безопасные качественные дороги". 

Так, дорожники заменили свыше 8 километров асфальта, укрепили обочины, нанесли разметку и установили знаки. 

Кроме того, в этом году в Выборгском районе завершили дорожные ремонты на участках трассы "Пески — Сосново — Подгорье" и в районе Каменногорска. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти обновили участок дороги от Гатчины до Куровиц. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: поселок ленинское, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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