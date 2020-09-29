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В Ленобласти обновили участок дороги от Гатчины до Куровиц
Сегодня, 10:25
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В Ленобласти обновили участок дороги от Гатчины до Куровиц

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Было проложено около 20 километров свежего асфальта.

Полностью обновлен участок дороги от Гатчины до Куровиц. Жители Пижмы, Воскресенского, Суйды и Кобрино увидели около 20 километров свежего асфальта, сообщили в дорожном комитете Ленобласти 10 декабря. 

Также нанесена новая дорожная разметка, установлены знаки и укреплены обочины. Работы вели в рамках проекта "Безопасные качественные дороги". 

Кроме того, в Гатчинском районе завершились ремонты и на других участках – на въезде в Сиверский через деревню Межно и на дороге между Вырицей и Кауштой

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: гатчинский район, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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