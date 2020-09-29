В Ленобласти обновили участок дороги от Гатчины до Куровиц

Полностью обновлен участок дороги от Гатчины до Куровиц. Жители Пижмы, Воскресенского, Суйды и Кобрино увидели около 20 километров свежего асфальта, сообщили в дорожном комитете Ленобласти 10 декабря.
Также нанесена новая дорожная разметка, установлены знаки и укреплены обочины. Работы вели в рамках проекта "Безопасные качественные дороги".
Кроме того, в Гатчинском районе завершились ремонты и на других участках – на въезде в Сиверский через деревню Межно и на дороге между Вырицей и Кауштой.
Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти
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