Дорогу от Вырицы до Каушты отремонтировали в Гатчинском районе

В Гатчинском районе отремонтировали дорогу от Вырицы до Горок и Каушты. Об этом рассказали в дорожном комитете Ленобласти.
На участке, который в летний сезон пользуется высоким спросом у дачников, заменили 8 километров асфальта. Работы велись в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
В ходе ремонта укрепили обочины, установили знаки и разметку, а также обновили автобусные остановки.
Теперь путь от Вырицы до Каушты и дальше отвечает всем нормативам, а жители и дачники уже оценили его. С положительной стороны.
Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти
Ранее на Piter.TV: в Подпорожском районе начали ремонтировать дорогу на Верхние Мандроги.
Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти
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