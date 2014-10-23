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Дорогу от Вырицы до Каушты отремонтировали в Гатчинском районе
Сегодня, 10:17
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Дорогу от Вырицы до Каушты отремонтировали в Гатчинском районе

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На участке, который в летний сезон пользуется высоким спросом у дачников, заменили 8 километров асфальта.

В Гатчинском районе отремонтировали дорогу от Вырицы до Горок и Каушты. Об этом рассказали в дорожном комитете Ленобласти. 

На участке, который в летний сезон пользуется высоким спросом у дачников, заменили 8 километров асфальта. Работы велись в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". 

В ходе ремонта укрепили обочины, установили знаки и разметку, а также обновили автобусные остановки. 

Теперь путь от Вырицы до Каушты и дальше отвечает всем нормативам, а жители и дачники уже оценили его. С положительной стороны. 

Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: в Подпорожском районе начали ремонтировать дорогу на Верхние Мандроги. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Теги: гатчинский район, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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