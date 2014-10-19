В Подпорожском районе начали ремонтировать дорогу на Верхние Мандроги, рассказали в дорожном комитете Ленобласти.
Отмечается, что дорожники обновят порядка 9 километров асфальта. Также укрепят обочины и нанесут новую разметку.
А летом текущего года в этом же районе завершили еще один крупный ремонт – между региональным центром и станцией Свирь. Было уложено более 7 километров асфальта.
Ранее на Piter.TV: в Киришском районе завершается капремонт моста через Сосенку.
Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все