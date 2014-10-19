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В Подпорожском районе начали ремонтировать дорогу на Верхние Мандроги
Сегодня, 10:25
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В Подпорожском районе начали ремонтировать дорогу на Верхние Мандроги

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Отмечается, что дорожники обновят порядка 9 километров асфальта.

В Подпорожском районе начали ремонтировать дорогу на Верхние Мандроги, рассказали в дорожном комитете Ленобласти. 

Отмечается, что дорожники обновят порядка 9 километров асфальта. Также укрепят обочины и нанесут новую разметку. 

А летом текущего года в этом же районе завершили еще один крупный ремонт – между региональным центром и станцией Свирь. Было уложено более 7 километров асфальта. 

Ранее на Piter.TV: в Киришском районе завершается капремонт моста через Сосенку. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: верхние мандроги, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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